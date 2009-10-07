Симптомы мужской депрессии. Как избавиться?

А известно ли вам о том, что в том случае, когда речь идет о мужской депрессии, дело обстоит куда серьезнее, чем при депрессии женской? Хоть с женской депрессией медикам приходится сталкиваться в два раза чаще.

А все дело в том, что женщины в таких ситуациях пытаются облегчить душу в разговоре с подругами, а мужчины стараются справиться с ситуацией, прибегая к таким «ненадежным помощникам», как алкоголь и никотин.

Женщина может подавить такое состояние шопингом, телефонными беседами, им проще отправиться на прием к психотерапевту или к психологу.

А вот представители сильной половины человечества очень неохотно соглашаются на визит к врачу.

Да и вообще мужчинам значительно сложнее признаться в том, что они нуждаются в чьей-либо помощи, причем, в срочном порядке.

Даже когда такую помощь предлагают со стороны, мужчины, в основном, от нее отказываются.

Происходит это по той причине, что мужчины больше доверяют самому себе, вину в происходящем пытаются найти там же, поэтому часто пытаются расслабиться при помощи стаканчика с алкоголем.

Что может привести мужчину в депрессивное состояние? В первую очередь, это неудачи в карьерном росте, отсутствие материального благополучия, конфликтные ситуации в семье или с близким окружением. Чем больше нестабильности в его жизни, тем больше поводов для депрессии. Тем более, что и "расстается" он с ней намного тяжелее женщин.

Слабый пол на то и слабый, что стараться быстрее распрощаться с этим тягостным состоянием, а вот у мужчин все наоборот, они просто лелеют такое состояние души, мучая себя и окружающих.

Если вы заметили, что ваш мужчина находится в депрессионном состоянии, обязательно постарайтесь ему помочь. Только делать это следует очень тактично, чтобы он ничего даже не понял.

Ведь он сам привык ощущать себя в роли вашего спасителя и защитника. В противном случае, между вами могут возникнуть натянутые отношения, а то и полный их разрыв.

Мужчина не привык демонстрировать любимой свои слабости, и если она стала их невольной свидетельницей, то он может не простить себе такой ситуации. Если же вам не удается сделать все скрытно и с пользой для дела, то постарайтесь создать такие условия, чтобы любимый принял решение посетить специалиста.

Часто дам обижает тот факт, что их кавалеры полностью им не принадлежат, к сожалению, это так и есть. Мужчина самой природой ориентирован на успех, который обеспечивает ему выживание в физическом смысле. Успех обеспечивает ему все прелести жизни: достойную работу, финансовое благополучие, красивых женщин, друзей. Но ведь стоит признать то, что всего этого мужчина старается достичь опять же ради нас, любимых.

Так что, в любом случае, лучшей поддержкой с нашей стороны в период мужской депрессии будет полное понимание и поддержка.

www.gen.su