В лечебные учреждения столицы начали подавать тепло

Сегодня компания «Киевэнерго» начала подключение лечебных учреждений к системе теплопотребления.

Как информирует пресс-служба “Киевэнерго”, по состоянию на 6 октября 2009 г. тепло подано во 7 роддомов и 3 стационарные лечебные учреждения по их заявкам.

До конца дня предусмотрено подключение еще 46 лечебных учреждений, которые технически готовы к подаче теплоносителя.

В пресс-службе компании отмечают готовность “Киевэнерго” к началу отопительного сезона. В первую очередь, к теплу будут подключать больницы, которые были наиболее подготовлены к зиме и подали заявки. ЖЭКи же будут подключены согласно графикам погашения задолженностей, которые они имеют перед “Киевэнерго”, подчеркнули в компании.