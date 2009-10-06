Чем полезно оливковое масло?

О том, что оливковое масло обладает поистине драгоценными целебными качествами, знали еще за 500 лет до нашей эры. Но только благодаря бурному развитию химии в XX веке люди узнали, почему же именно оливковое масло так полезно для здоровья. Выяснилось, что в нем содержится большое количество витамина Е, который помогает организму лучше усваивать витамины А, К. Благодаря этой природной "цепной реакции" регулярное употребление данного продукта способствует общему омоложению организма.

Популярно оливковое масло еще и потому, что в плодах и косточках оливкового дерева содержится такой тип жирных ненасыщенных кислот, которые существенно снижают уровень вредного холестерина, не влияя при этом на содержание полезной его разновидности. Именно поэтому оливковое масло хорошо переносится даже людьми, страдающими нарушениями пищеварения, заболеваниями печени и желчного пузыря. Особенно полезно оливковое масло детям, ведь оно стимулирует рост костной системы. К тому же ученые установили, что жирные кислоты оливкового масла экстра-класса весьма похожи на жиры, входящие в состав материнского молока.

Но настоящей сенсацией стало открытие ученых, исследующих влияние диетических блюд средиземноморской кухни на организм. "Виновницей" научного ажиотажа оказалась олеиновая кислота, входящая в состав оливкового масла. Как выяснилось, она активно и успешно помогает женскому организму в борьбе с одной из самых агрессивных форм рака груди.

Диета не столь уж сложна: овощные салаты, зелень, морская рыба, нежирный сыр, фрукты, орехи, немного сухого красного вина... И оливковое масло в виде салатных заправок и соусов.

При этом масло настолько безопасный продукт, что строгих норм и жестких предписаний по достижению "оздоровительного" эффекта вы нигде не найдете. Похоже, организм сам знает меру. Поэтому столовую ложку "жидкого золота" можно смело принимать в целях улучшения самочувствия натощак — лучшее, кстати, природное средство в борьбе с язвой желудка — и заправлять им салаты, супы и вторые блюда.

Оливковое масло настолько универсально, что с точки зрения косметологии подходит практически для любого типа кожи.

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