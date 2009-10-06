В России грипп A/H1N1 подтвержден у 591 человека
13:33, 06 октября 2009Страна
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Юольшинство случаев - завозные
В России по состоянию на 4 октября высокопатогенный грипп A/H1N1 подтвержден у 591 человека.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Моcкве сообщил Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО.
При этом он отметил, что большинство случаев заболевания, кроме 71 случая, завозные.
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