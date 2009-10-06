ООН определила лучшую страну в мире для проживания

Норвегия является лучшей страной в мире для проживания. Об этом говорится в ежегодном отчёте ООН об уровне жизни в 182 государствах. Выдержки из этого документа публикует газета "Дейли Телеграф". Второе место занимает Австралия, на третьем – Исландия. В десятку также вошли Канада, Ирландия, Нидерланды, Япония. США оказались на 13 месте.Украина занимает в рейтинге 85 место. Россия -71 место, Белоруссия находится на 68 строчке. Исследования учитывают такие показатели, как грамотность взрослого населения, средняя продолжительность жизни и средний уровень доходов.

Эхо Москвы