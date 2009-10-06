74-летний немец переплыл Гибралтар

74-летний гражданин Германии Конрад ОЙЛЕР (Konrad Euler) из Услара в Нижней Саксонии переплыл Гибралтар, став самым старым пловцом в мире, которому удалось сделать это. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство DPA.

Дистанцию в 18,5 километра от испанской Тарифы до марокканского берега К.ОЙЛЕР преодолел за 4 часа и 9 минут. По словам устроителей, достижение немца тем более замечательно, что он плыл без гидрокостюма, снижающего трение о воду.

К.ОЙЛЕР признался, что было довольно холодно: температура воды составляла 16-18 градусов, а у побережья Марокко – 14 градусов. Кроме того, пловцу мешали сильные течения. Однако он оказался хорошо подготовлен: перед заплывом К.ОЙЛЕР тренировался два года.

По словам пловца, он давно намеревался переплыть Гибралтар, однако был вынужден отложить задуманное из-за травмы плеча.

Отмечается, что до сих пор пролив смогли переплыть около 300 человек. Главными препятствиями считаются сильные течения и прохладная вода. Пловца всегда сопровождает лодка, каждые полчаса ему дают попить.