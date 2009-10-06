В Кировограде снова отравились грибами
12:30, 06 октября 2009Страна
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Госпитализированы 5 человек
В отделение интенсивной терапии Кировоградской областной больницы с подозрением на отравление грибами вчера были госпитализированы 5 человек в возрасте от 28 до 78 лет.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Кировоградской области.
Состояние 28-летнего мужчины и 66-летней женщины врачи оценивают как тяжелое. Состояние здоровья других больных (1931, 1932 и 1968 г. р.) - средней степени тяжести.
Как сообщал УНИАН, Кировоградская областная СЭС призвала жителей региона воздержаться от сбора грибов из-за резкого увеличения количества отравлений. На протяжении последних двух недель грибами отравились 19 лиц, одна женщина скончалась.
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