В Кировограде снова отравились грибами

В отделение интенсивной терапии Кировоградской областной больницы с подозрением на отравление грибами вчера были госпитализированы 5 человек в возрасте от 28 до 78 лет.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Кировоградской области.

Состояние 28-летнего мужчины и 66-летней женщины врачи оценивают как тяжелое. Состояние здоровья других больных (1931, 1932 и 1968 г. р.) - средней степени тяжести.

Как сообщал УНИАН, Кировоградская областная СЭС призвала жителей региона воздержаться от сбора грибов из-за резкого увеличения количества отравлений. На протяжении последних двух недель грибами отравились 19 лиц, одна женщина скончалась.