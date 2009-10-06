Холестерин необходим для развития мозга

Производные холестерина важны для формирования клеток головного мозга, согласно открытию шведских врачей из Каролинского института. Результаты исследования могут помочь учёным культивировать в искусственных условиях клетки, производящие гормон допамин.

Неврологи установили, что формирование нейронов допамина в мозге лабораторных мышей зависит от активации конкретного рецептора окислённых форм холестерина под названием оксистерол. Производящие допамин нервные клетки играют важную роль для обеспечения многих функций мозга, начиная от моторных навыков до системы вознаграждения. Этот тип клеток умирает при развитии болезни Паркинсона.

Также в ходе тестирований было зафиксировано, что эмбриональные стволовые клетки, культивируемые в лабораторных условиях, формируют больше нейронов допамина при присутствии окислённого холестерина. Холестерин помогал уменьшить неконтролируемый рост стволовых клеток. Специалисты считают, что оксистерол безопасен и эффективен для поддержания работы мозга и поможет определить новые методы лечения болезни Паркинсона. Врачи выразили надежду, что благодаря открытию однажды можно будет заменить мёртвые клетки в мозге пациентов с болезнью Паркинсона на трансплантируемые культивируемые клетки, производящие допамин.

ami-tass.ru