Объемы отходов Киева растут катастрофическими темпами
Грозит серьезными экопроблемами
Бессистемный сбор твердых бытовых отходов (ТБО) и отсутствие условий для утилизации мусора в Киеве грозит серьезными экологическими проблемами.
Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии начальника Государственного управления охраны окружающей природной среды в Киеве Александра ПРОГНИМАКА.
Он констатировал, что в столице не удалось реализовать систему раздельного сбора мусора, 90% отходов попадает на свалки без предварительной сортировки. Остается нерешенным и вопрос строительства второго мусоросжигательного завода, который необходим городу.
«Объемы отходов растут катастрофическими темпами – до 20% в год, в то время как существующие технологии переработки мусора морально устаревают», - сказал А.ПРОГНИМАК.
Он подчеркнул, что решить проблему с мусором может двухконтейнерная система сбора ТБО (пищевые отходы и отходы для вторичной переработки), строительство второго мусоросжигательного завода на правом берегу и двух сортировочных заводов рядом с мусоросжигательными. Благодаря этому нагрузка на полигоны, куда свозят городские отходы, уменьшится в среднем на 30-40%, сказал А.ПРОГНИМАК.
Кроме того, по словам главного эколога столицы, болезненным для города является создание спецплощадок для сбора и компостирования растительных отходов – палой листвы, веток, травы.
«На сегодняшний день в Киеве нет достаточного количества таких площадок», - подчеркивает А.ПРОГНИМАК. - Из-за этого растительные отходы вместе с бытовым и прочим мусором вывозятся на спецполигоны и завод «Энергия», что является грубым нарушением законодательства».