Как нельзя лечить простуду

Если во время простуды ты начинаешь пить литрами горячее молоко вприкуску с медом, парить ноги и горстями есть аспирин, тебе нужно срочно остановиться. Ведь таким образом ты не лечишь, а калечишь свой организм.

Грипп - серьезный недуг: он не проходит как минимум две недели, сопровождается жаром, ознобом, тошнотой и мышечными болями. Другое дело - ОРВИ: насморк, кашель, не слишком высокая температура - одним словом, не болезнь, а ерунда. Зачем ходить к врачу, брать больничный, если можно наесться противовирусных препаратов и уже на следующий день бежать на работу?

Так думает и делает большинство из нас. Увы, мы совершаем серьезную ошибку. Это на первый взгляд совершенно неопасное заболевание, если его запустить или лечить неправильно, способно привести к таким неприятным осложнениям, как тепловой удар, внутреннее кровотечение и проблемы с сердцем.

Осторожно: лекарства!

"Все лекарства, которые продаются без рецепта врача, абсолютно безопасны. Чем больше я съем таблеток и выпью растворимого порошка, тем быстрее вылечусь!" - руководствуясь этими заблуждениями, люди, заболевшие ОРВИ, покупают противовирусные препараты пачками и принимают их сверх всякой меры. И забывают, что любая таблетка, даже самая безобидная на вид, - это "химия", которая может принести не только пользу, но и вред.

Аскорбинка - причина аллергии. Витамин С - главный борец с вирусами, вызывающими простудные заболевания. Об этом знают все, некоторым даже кажется, что, если они съедят ударную дозу аскорбиновой кислоты, ОРВИ пройдет как по мановению волшебной палочки. В итоге доморощенные целители, чуть захлюпав носом и пару раз чихнув, тут же бегут в аптеку и покупают десяток пакетиков с растворимым или шипучим витамином С. И забывают о том, что, во-первых, организм никогда не усвоит больше полезных веществ, чем ему требуется. Так что это бессмысленная трата и времени, и денег. Во-вторых, на фоне разбушевавшегося ОРВИ, когда все системы организма ослаблены, передозировка аскорбиновой кислоты может привести к аллергии, проблемам с печенью и кровью.

Таблетки бьют по иммунитету. Сегодня полки в аптеках в буквальном смысле завалены всевозможными противовирусными препаратами. Поэтому при первых признаках простуды у большинства из нас не возникает вопроса "что делать?". Мы стремглав несемся за известным нам лекарством и начинаем принимать его согласно инструкции.

Если вы поступаете так же, не удивляйтесь, что ОРВИ, вместо того чтобы пройти через три дня, мучает вас целую неделю. Чудо-таблетки действительно борются с вирусами, но проблема в том, что этих "вредителей" - тысячи! Нет никакой гарантии, что выбранный наугад препарат направлен на уничтожение возбудителей именно вашего. Впрочем, бесконтрольный прием противовирусных лекарств не только бессмысленная, но и опасная затея. Не забывайте, любая таблетка - пусть и маленький, но все же удар по печени (она очищает организм от "химии"). Будете усердствовать с лекарствами - рискуете вывести ее из строя.

Кстати, иммуномодуляторы (таблетки и микстуры для укрепления защитных сил организма) тоже не так безобидны, как кажется. Сейчас только ленивый не пьет их круглый год для профилактики и лечения простудных заболеваний. В таких объемах лекарства становятся опасными: они могут "сломать" иммунную систему человека. Врачи отмечают, что за последние годы количество аутоиммунных заболеваний (при которых организм вырабатывает тела, разрушающие здоровые ткани) увеличилось в разы. И в этом отчасти виноваты иммуномодуляторы.

Антибиотики не работают. У вас завтра свидание, важный разговор с боссом, самолет на Мальдивы (нужное подчеркнуть), а внезапно налетевшая простуда грозит поставить крест на этих планах. Неудивительно, что вы решились на крайнюю меру - антибиотики. Не самая полезная, но убойная таблетка наверняка быстро поставит на ноги!

Это чудовищная ошибка. Антибиотики направлены против бактерий, ими лечат ангину, пневмонию, гайморит, но никак не ОРВИ, ведь это вирусное заболевание. Вы можете съесть хоть тонну таблеток, но простуда никуда не денется. При этом антибиотик будет действовать как трактор, без разбору убивая все полезные бактерии, живущие в организме. А это чревато дисбактериозом.

Решив полечиться антибиотиком, подумай о том, что бактерии, как тараканы, очень живучи: они постепенно привыкают к яду, мутируют, видоизменяются и в итоге перестают на него реагировать. Поэтому не стоит лишний раз кормить свой организм убойными таблетками. Иначе когда вам действительно понадобится лечение антибиотиками, они уже не подействуют.

Не сбивайте температуру аспирином. Еще одна распространенная ошибка, связанная с лечением ОРВИ - маниакальное желание сбить температуру. Конечно, жар - не самое приятное, что случалось в жизни, однако пока столбик на термометре не перевалил за отметку 38,5º С, следует терпеть. Покрытый испариной лоб - признак того, что организм мобилизовал свои защитные силы и всеми способами старается уничтожить вирусы, которые погибают именно при высокой температуре. Снизив ее, вы почувствуете временное улучшение, но на самом деле продлите течение болезни, ведь недобитая "зараза" будет по-прежнему обитать в теле.

Если температура все же слишком высока (39° С и больше), ее нужно сбить, но только ни в коем случае не аспирином. Запомните раз и навсегда: во всем мире ацетилсалициловую кислоту врачи прописывают для разжижения крови, и только у нас ее принимают в качестве жаропонижающего. Видимо, эта привычка осталась еще с советских времен, когда в аптеках нельзя было найти ничего, кроме зеленки и аспирина. Последний, между прочим, если переборщить с дозой, может вызвать внутреннее кровотечение.

Порошки вызывают рвоту. Растворимые порошки со вкусом малины, яблока, меда и лимона - вот она, панацея от ОРВИ! Выпил три пакетика - и чувствуешь себя замечательно. Можно возвращаться к своим привычным делам: ходить на работу, бегать по магазинам и встречаться с друзьями в кафе. Учтите, ощущение полного выздоровления обманчиво. Подобные средства лишь снимают симптомы: парацетамол, входящий в их состав, снижает температуру, фенилэфрин устраняет заложенность носа, а фенирамин - боль и ломоту в суставах.

Однако на сам вирус порошки никак не воздействуют. Они хороши для экстренных случаев, когда нужно на пару часиков прийти в себя и быть в форме: например, если срочно вызвал начальник, нужно встретить маму с поезда или забрать ребенка из садика. Но лечиться ими нельзя. Во-первых, устраняя симптомы, эти препараты лишают организм возможности бороться с вирусами своими силами. Во-вторых, выпьете на пакетик больше - и сможете получить неприятный букет побочных эффектов: аллергию, тошноту, боль в животе, головокружение, повышение давления и задержку мочи.

Капли сушат слизистую. Заложенный нос, пожалуй, самый неприятный симптом ОРВИ. Никому не хочется ворочаться без сна, не имея возможности вздохнуть, ловить воздух ртом и гундосить, поэтому простуженные люди вовсю злоупотребляют сосудосуживающими каплями. И зря. Насморк, как и температура, - защитная реакция: вместе с неприятной слизью, текущей из носа, наш организм освобождается от вирусов. А капли останавливают этот процесс.

Впрочем, это не единственная опасность. Существует большой риск привыкания к подобным препаратам. Если это вдруг произойдет, вы имеете все шансы обзавестись хроническим насморком. А еще злоупотребление сосудосуживающими средствами чревато атрофией слизистой оболочки носа. Капли пересушивают ее и тем самым снижают защитные функции. Освободившись от терзающей в данный момент инфекции, вы тут же подхватите какой-нибудь новый вирус: они, как известно, передаются воздушно-капельным путем. Если не хотите болеть круглый год, не увлекайтесь каплями.

Не слушайте бабушку

Вы глубоко ошибаетемь, если думаете, что травяные ингаляции, горчичники, чаи с медом и прочие народные методы лечения ОРВИ в отличие от таблеток абсолютно безопасны, ведь в них одни растительные компоненты и ни грамма "химии". Бабушкины рецепты тоже могут ухудшить течение болезни.

Не пейте алкоголь. Не слушайте своего возлюбленного, увещевающего: "Милая, стопка водки с перцем или стакан горячего глинтвейна - лучшее средство от простуды!" Безусловно, некоторым людям небольшое количество спиртного помогает справиться с болезнью. Все-таки алкоголь обладает обеззараживающим, антисептическим эффектом. Но это не значит, что лекарство с градусом подойдет и вам. Мало того что горячительные напитки ослабляют иммунитет, спирт еще и далеко не лучшим образом влияет на воспаленное горло: он раздражает слизистую, а значит, приступ кашля после стопки водки гарантирован.

Но если под рукой не окажется жаропонижающего, вы можете разбавить водку пополам с водой и протереть тело этим раствором. После процедуры расширятся сосуды и увеличится кровоток - возрастет теплоотдача. А значит, вы собьете температуру.

Забудьте про молоко. Три кружки горячего молока с медом и четыре чашки чая с малиновым вареньем - тело покрылось испариной, в желудке тяжесть, однако вы довольны: "Уже завтра буду в порядке! Обильное питье помогает справиться с болезнью, ведь отравляющие тело токсины выходят из организма вместе с потом и мочой". Вы бы вряд ли стали истязать себя подобным образом, если бы знали, что обжигающие напитки еще больше травмируют больное горло.

Питье должно быть теплым, но никак не горячим. Кроме того, у многих людей в организме отсутствует фермент, отвечающий за переработку молока. Если вы относитесь к ним, не сомневайтесь, в качестве бонуса к ОРВИ получите несварение желудка и понос. Что касается меда и варенья, то они не так хороши, как кажется. Большое количество сладкого провоцирует резкий выброс инсулина в кровь, за которым неизбежно следует, как говорят медики, провал. Он характеризуется сонливостью и упадком сил. А эти симптомы на фоне бушующей болезни только ухудшат самочувствие.

Чтобы поправиться как можно быстрее, нужно пить много теплой негазированной воды. Среднее количество жидкости, необходимое в сутки для здорового человека, рассчитывается исходя из массы тела - 30 мл на килограмм. Получается, что женщине весом около 70 кг требуется 2 л в день. Если она нездорова, следует добавить еще 500 мл.

Не потейте. Некоторым болеющим товарищам кажется, что чудовищно горячих сладких напитков недостаточно. Чтобы излечиться с феноменальной скоростью, они действуют совсем радикально: испив обжигающего молочка, тут же надевают шерстяные носки, свитера и кутаются в пледы. Любители покрыться испариной руководствуются правилом: чем больше потеешь - тем скорее встанешь на ноги. С одной стороны, это верное предположение, но с другой - у замотанного в "кокон" человека нарушаются процессы теплоотдачи. А это способствует резкому ухудшению самочувствия, вплоть до потери сознания. Поэтому не стоит одеваться как на Северный полюс. При повышении температуры тела необходимо сделать все для того, чтобы организм имел возможность терять тепло: одежда должна быть свободной и легкой.

А еще следует как можно чаще проветривать помещение, чтобы очистить его от "собственных" вирусов. Оптимальная температура в комнате - 20-22° С.

Лечение по правилам

Сидите дома три дня. Полностью вылечиться от ОРВИ получится не раньше, чем через неделю. Если вы не можете позволить себе провести все это время дома в постели, постарайтесь хотя бы не выходить на улицу первые три дня. Этот период считается пиком заболевания, когда организм особенно слаб, ведь все его силы уходят на борьбу с вирусом. Будете носиться по улицам - рискуете заработать букет осложнений.

Сбейте температуру парацетамолом. Снизить слишком высокую температуру можно при помощи парацетамола или препаратов на его основе. В отличие от аспирина он не разжижает кровь.

Вызовите доктора. Только врач сможет установить, какой именно вирус вызвал твое заболевание и подобрать правильный препарат, который быстро поставит на ноги. Без рецепта можно принимать только жидкий интерферон, предварительно разведя его в воде. Для организма он безопаснее остальных противовирусных средств.

Сделайте ингаляции. На 3-5-й день после начала болезни приступайте к паровым ингаляциям, которые облегчают кашель и отхождение мокроты. Чередуйте эвкалиптовые и содовые: первые хорошо разрыхляют слизь, вторые - смягчают горло.

Закапывайте нос. Устранить заложенность носа помогут капли на масляной основе, которые в отличие от остальных не сушат слизистую. Идеальный вариант - чередовать подобные препараты с абсолютно безопасными и не вызывающими привыкания соляными растворами.

Ешьте продукты с витаминами. Принимайте витамин С, не превышая суточную дозу - 60-70 мг. Кстати, полезнее получать аскорбинку не из таблеток, а из продуктов: свежевыжатых соков, разбавленных водой (1 стакан в день), квашеной капусты (400 г), болгарского перца (1 крупный плод).

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