В Бельгии сразу 37 одноклассников заболели гриппом A/H1N1

Сразу 37 учеников начальной школы бельгийского города Виллеброек не пришли в понедельник на занятия, потому что заболели гриппом A/H1N1, сообщает NEWSru.

В результате массового заболевания в классе осталось всего 5 учеников, которым удалось избежать заражения вирусом свиного гриппа. Как объяснила директор школы, дети заразились еще на прошлой неделе во время так называемых "зеленых уроков", когда знакомились с одной из местных ферм.

В свою очередь бельгийские медики считают, что показатели заболеваемости новым вирусом гриппа "не указывают на широкомасштабное распространение" и "нельзя говорить об эпидемии гриппа в стране".

По последним данным, общее число заболевших гриппом A/H1N1 в Бельгии составило 8,597 тысячи человек, причем более 1,5 тысячи заразились только за прошлую неделю. В то же время в Бельгии зарегистрировано два смертельных случая от нового вируса гриппа.