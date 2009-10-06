Сильный стресс доводит до инсульта

Многие пациенты, которые попадают в больницы с инсультом, рассказывают, что находились в очень стрессовом состоянии в течение длительного времени перед инсультом. Это уникальное исследование было проведено совместно с Академией Зальгренска и Университетом Зальгнерска, Швеция.

Ученые из Швеции выяснили, что между стрессом и инсультом существует связь. «Наши результаты следует интерпретировать с осторожностью, - рассказывает одна из авторов работы невролог Катарина Джуд (Katarina Jood). - Мы опрашивали пациентов об их уровне стресса, и, конечно же, существует риск, что больные, перенесшие инсульт, могли дать неточную информацию».

Ученые опросили около 600 пациентов, и попросили их заполнить анкеты в течение 10 дней после поступления в больницу с острым церебральным инфарктом. В анкете им предлагалось выбрать одно из шести утверждений, наилучшим образом описывающее их состояние до инсульта, начиная от «никогда не был в стрессовом состоянии» и, заканчивая «испытывал постоянный стресс в речение пяти последних лет». Ответы пациентов сравнили с ответами здоровых участников эксперимента из контрольной группы. «Мы увидели независимую связь между уровнем психологического стресса и инсультом. Также, мы открыли, что зависимость между стрессом и инсультом различна, учитывая разные типы церебральных инфарктов», - рассказала Джуд.

Наличие связи со стрессом присутствовало в тех случаях, когда инсульт был вызван атеросклерозом или тромбом, которые образовались в небольших сосудах головного мозга. Связь была отмечена и у тех пациентов, у которых врачам не удалось установить причину инсульта, несмотря на полноценный осмотр. С другой стороны, ученым не удалось усмотреть никакой зависимости между стрессом и состоянием пациентов, у которых инсульт был вызван тромбом из сердца. «Мы не знаем, почему стресс играет такую важную роль при развитии определенных видов церебральных инфарктов. Однако наше открытие имеет важное значение, поскольку указывает на необходимость дальнейших исследований зависимости стресса и инсультов», - заключили ученые.

Результаты работы были опубликованы в журнале BMC Medicine.

health-ua.org