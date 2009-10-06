В единственном в Украине Институте медсестринства в Житомире открылись Всеукраинские соревнования медсестер. Об этом УНИАН сообщили в упомянутом институте.

Уточняется, что соревнование профессионального мастерства «Эскулап-профессионал» начали два года тому. В этом году за звание самой профессиональной медсестры Украины от Житомирщины соревнуется Снежана ВАХНЮК - медсестра Житомирского областного противотуберкулезного диспансера.

Конкурсная программа рассчитана на 4 дня и проходит на базе областного лечебно-санаторного центра «Дениши» и Житомирского института медсестринства. Оценивают медицинские соревнования наиболее опытные специалисты этого дела по всей Украине.

Напомним, что единственный в Украине Институт медсестринства выпускает медсестер с высшим образованием и ценится в Украине как одно из лучших образовательных заведений этого направления.