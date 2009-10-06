Спасите ребенка!
Деньги нужны срочно
Помогите собрать 35 000 гривен на обследование для мальчика, больного раком!
У 4-летнего Богдана Шиндера – опухоль внебрюшной полости. Мальчик прошел длительное и изнурительное лечение в Национальном институте рака. Но оно не принесло желаемого результата. Киевские врачи не могут больше ничем помочь Богдану. Мама Богдана консультировалась в Москве в Институте Блохина. Московские профессора предлагают дообследовать мальчика у них и определиться с тактикой последующего лечения. У Богдана появился шанс. Но на поездку и обследование необходимы 35 000 гривен. И эти деньги нужны как можно быстрее! Каждый день задержки уменьшает шансы Богдана на жизнь!!!
Если 1000 людей перечислят всего по 35 гривен, Богдан получит надежду на выздоровление!
Помощь можно передать маме мальчика, Елене, – тел. 068 172 60 45 или перечислить на карточку Транзитный счет "Приватбанка" 29240825525601 МФО 315405 ЗКПО 22772795 для зачисления на мгновенную карточку 4405885013938268 Приватбанк Получатель: Шиндер А.М.
или перечислить на карточку
Транзитный счет "Приватбанка" 29240825525601
МФО 315405
ЗКПО 22772795
для зачисления на мгновенную карточку 4405885013938268 Приватбанк
Получатель: Шиндер А.М.