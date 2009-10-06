Спасите ребенка!

Помогите собрать 35 000 гривен на обследование для мальчика, больного раком!

У 4-летнего Богдана Шиндера – опухоль внебрюшной полости. Мальчик прошел длительное и изнурительное лечение в Национальном институте рака. Но оно не принесло желаемого результата. Киевские врачи не могут больше ничем помочь Богдану. Мама Богдана консультировалась в Москве в Институте Блохина. Московские профессора предлагают дообследовать мальчика у них и определиться с тактикой последующего лечения. У Богдана появился шанс. Но на поездку и обследование необходимы 35 000 гривен. И эти деньги нужны как можно быстрее! Каждый день задержки уменьшает шансы Богдана на жизнь!!!

Если 1000 людей перечислят всего по 35 гривен, Богдан получит надежду на выздоровление!