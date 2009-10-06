Новая концепция завтрака

"Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу". Всем хорошо известна эта поговорка. Ну, а теперь можно забыть ее, по крайней мере, ту часть, которая касается завтрака. Нарушителями традиции стали китайские специалисты из управления эндокринологии при Пекинском университете. По сообщению агентства Синьхуа, они призывают в завтрак отказаться от традиционных блюд - яиц, йогуртов, бекона, тостов, другими словами, от того, кто что обычно ест по утрам. Специалисты КНР выдвинули новую концепцию завтрака, который бы насыщал и был полезен организму.

Итак, согласно новой теории, человеку нужно по утрам всего навсего "выпивать три чашки". В первой чашке должен быть сок алоэ, во второй - коктейль из протеинового порошка с добавлением соевого молока и различных фруктов, скажем, жужубы, бананов и т.д. Ну, а третья - с зеленым или черным чаем. Все это насыщает человека, дает ему достаточное количество нужных микроэлементов и энергии. Такое питание - низкокалорийно, содержит очень мало жира и низкий процент холестерина.

Сок алоэ, например, очень полезен для пищеварения и помогает организму избавиться от вредных веществ, которые скапливаются за ночь. Коктейль сообщает человеку энергию и питает его организм. Чай же стимулирует метаболизм.

Китайские специалисты уверяют, что после такого завтрака человек не остается голодным. Как заявил диетолог Ду Синь, который вот уже два месяца на практике испытывает на себе новую концепцию завтрака, никто не будет оставаться голодным. Такой завтрак достаточно питательный, позволяет контролировать вес, держать фигуру в форме, подчеркнул он.

Можно ли верить подобному заявлению? Практика - критерий истины, говаривал великий китайский реформатор Дэн Сяопин. Что ж, попробуйте.

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