В Херсонской области трое людей отравилось грибами
10:26, 06 октября 2009Страна
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Все пострадавшие в тяжелом состоянии
В Херсонской области трое людей отравилось грибами.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций областной государственной администрации, сегодня рано утром в Цюрупинскую районную больницу была госпитализирована 39-летняя женщина, которая отравилась грибами; двое ее сыновей - 11 и 5 лет – доправлены в областную детскую больницу. Все пострадавшие в тяжелом состоянии.
Это первый серьезный случай отравления грибами в области с начала года.
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