В Херсонской области трое людей отравилось грибами.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций областной государственной администрации, сегодня рано утром в Цюрупинскую районную больницу была госпитализирована 39-летняя женщина, которая отравилась грибами; двое ее сыновей - 11 и 5 лет – доправлены в областную детскую больницу. Все пострадавшие в тяжелом состоянии.

Это первый серьезный случай отравления грибами в области с начала года.