Кировоградщина: за две недели грибами отравились 19 человек

За последние две недели в Кировоградской области отмечается резкий рост количества случаев отравлений грибами: 19 потерпевших, среди которых трое детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает областная санэпидемслужба.

По данным СЭС, с началом грибного сезона одна женщина скончалась от отравления – 32-летняя жительница Кировограда.

Наибольшее количество пострадавших от отравления грибами зарегистрировано в Кировограде (11 лиц, все взрослые), в Новоархангельском районе – 7, из них 3 детей (7 и 9 лет), а также один в Долинском районе. Только на протяжении минувших выходных дней в области зарегистрировано 7 случаев отравлений.

Кировоградская областная санитарно-эпидемиологическая служба призвала всех жителей региона воздержаться от сбора грибов вблизи дорог, складов и на приусадебных участках.