У домохозяек - самые здоровые дети

У работающих матерей вырастают менее здоровые дети, чем у домохозяек. К такому выводу пришли британские ученые.

В исследовании, проведенном специалистами Института детского здоровья, приняли участие более 12 тыс семей. Ученым удалось выявить прямую зависимость между здоровьем детей и занятостью их матерей. При этом во внимание принимались и различные социальные и экономические нюансы, однако на результаты исследования они не повлияли.

30 процентов матерей, участвовавших в исследовании, вернулись на работу после рождения ребенка. В среднем они проводят на службе по 21 часу в неделю.

Мамам, не пожертвовавшим карьерой ради семьи, предлагалось рассказать о режиме питания своих детей и о том, как они обычно утром добираются до школы. Выяснилось, что работающие женщины чаще позволяют своим детям пить газированные напитки, есть чипсы и конфеты. Они не отводят детей в школу пешком, а подвозят на машине. Также их чада в среднем по два часа в день проводят за просмотром телевизионных программ и компьютерными играми.

Эти детские привычки в дальнейшем могут вызвать серьезные проблемы с лишним весом и развитие заболеваний, предупреждают специалисты. Работающие родители не имеют возможности контролировать режим питания своего ребенка в течение дня, поэтому ребенок ест вредные сладости вместо полезных фруктов.

"Результаты данного исследования свидетельствуют о необходимости создания специальных программ, которые обеспечивали бы детям занятия физическими упражнениями и здоровое питание в учебных заведениях без присмотра родителей", - подчеркивают ученые.

nazdor.ru