Чем опасен радон в жилом помещении?

Воздействие радона в жилых домах является второй ведущей причиной развития рака лёгких после курения. К таким выводам пришла международная группа исследователей, в которую входили учёные из Университета Кантабрии /Испания/ и Babes-Bolyai University /Румыния/. Эксперты изучили данные о влиянии этого элемента в областях добычи урана в Трансильвании и гранита в Мадриде и оценили за 12-летиний период уровни смертности от раковых опухолей лёгких, вызванных радоном или курением.

Радон, природный радиоактивный газ без запаха, цвета и вкуса, который проникает в дома через щели и трещины подвалов и гаражей, является вторым по значимости фактором риска нанесения серьёзного вреда лёгким и формирования в тканях органов раковых клеток, говорят специалисты. В наибольшей степени радиоактивный элемент накапливается в одноэтажных домах или на первых этажах многоквартирных зданий.

Исследователи использовали детекторы измерения концентраций радона в городских домах в течение нескольких месяцев и опросили жителей рассмотренных регионов о привычках курения. Заболеваемость и смертность от рака лёгких по причине влияния радона на здоровье оказалась значительно завышенной, констатируют онкологи.

Согласно прежним рекомендациям ВОЗ, в жилых домах концентрации радона не должны были превышать 1000 беккерелей /Бк, мера измерения радиоактивной деятельности/ на кубический метр площади. Однако на прошлой неделе появились новые нормы, выпущенные ВОЗ – ограничения радона должны составлять 100 Бк/м3. Медики утверждают, что в более половине домов изученных регионов Румынии и Испании, включая запад Пиренейского полуострова, Галицию, Саламанку и Касерес, уровни радона превышают такие показатели. В Трансильвании, где расположены старые урановые рудники, заболеваемость раком лёгких на 116% выше, добавляют врачи. В некоторых румынских домах уровни радона доходили до 2650 Бк/м3. Эксперты предлагают в качестве решения этой проблемы регулярно проверять показатели этого газа в домах, обеспечить лучшую вентиляцию подвальных помещений, а строительство новых архитектурных объектов должно включать антирадиационные барьеры.

ami-tass.ru