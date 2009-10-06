Нашли способ замедлить старение мышц

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли совместно со специалистами из Университета Южной Дании и Университета Копенгагена доказали, что естественный процесс старения мышц можно замедлить.

Эффект замедленного старения был продемонстрирован в лабораторных условиях. Анализ образцов ткани впервые прояснил биологический процесс восстановления мышц с помощью фермента под названием митоген-активируемая протеинкиназа.

По словам исследователя из Калифорнийского университета в Беркли Ирины Конбой, "исследование показало, что способность состарившихся человеческих мышц поддерживаться и восстанавливаться с помощью мышечных стволовых клеток может быть возвращена посредством правильного набора биологических сигналов".

В эксперименте приняло участие две группы мужчин: молодые - средний возраст которых составлял 22,6 года, и пожилые - средний возраст 71,3 года. Перед началом исследования у мужчин взяли образцы мышечной ткани квадрицепса, после этого ноги испытуемых обездвижили на две недели с помощью специального фиксирующего устройства, смоделировав атрофию мышц.

После снятия фиксажа мужчины выполняли комплекс физических упражнений, направленный на восстановление мышечной массы. Через 3 дня тренировок у них взяли новые образцы ткани, а еще через три с половиной недели повторили процедуру биопсии.

Анализ собранных образцов показал, что на начальной стадии эксперимента в "молодой" ткани содержалось в два раза больше стволовых клеток, ответственных за возобновление мышц, чем в ткани пожилых людей. На этапе восстановления после искусственной атрофии разрыв стал четырехкратным. При этом у пожилых участников исследования мышечные стволовые клетки оставались неактивными.

Ученым удалось выяснить, что на регенерацию мышечной ткани влияет активность белка Нотч /Notch/. Авторы эксперимента обнаружили связь между ферментом "МАПК" /митоген-активируемая протеинкиназа/ и активностью белка. Причем, когда действие фермента искусственно подавлялось, "молодая" мышечная ткань теряла способность к восстановлению. Напротив, при повышении его активности "старая" ткань возобновлялась значительно быстрее и эффективнее, чем в нормальных условиях.

Как заявил один из авторов эксперимента Морган Карлсон, "полученные результаты еще раз напоминают о том, что люди в возрасте должны вести активный образ жизни, поскольку долгие периоды бездействия отрицательно сказываются на способности мышц к восстановлению".

ami-tass.ru