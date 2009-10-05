Cокращение физической нагрузки в школах нецелесообразно
17:03, 05 октября 2009Страна
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Жизнь полна стрессов
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает нецелесообразным сокращение физической нагрузки для детей в средних школах.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала сегодня на открытом заседании правительства по вопросам развития среднего общего образования в Украине.
«Я считаю, что это неправильное отношение, потому что здоровье ребенка и каким этот ребенок входит в большую жизнь – способен ли он будет выдерживать стрессы и физические нагрузки в этой достаточно жесткой взрослой жизни – это зависит и от того, как мы их подготовили физически», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
По ее мнению, уроки физкультуры в школах должны являться частью системы сохранения и укрепления здоровья детей.
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