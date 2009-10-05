Женские гормоны вызывают агрессию у мужчин

Высокое содержание женского гормона - эстрогена - ответственно за агрессивное поведения и "мачизм" у мужчин в той же степени, что и традиционное связываемый с этим тестостерон, говорится в исследовании, опубликованном в Cell.

Исследование самцов мышей с повышенным уровнем эстрогена показало, что они более склонны к агрессивному поведению и чаще метят территорию с помощью мочи. Именно эта модель поведения традиционно связывалась с уровнем тестостерона, уточняет "Газета.Ru".

Авторы исследования показали, что клетки мозга, содержащие фермент ароматазу, провоцируют превращение тестостерона в эстроген. Именно мужчины с большим количество таких клеток склонны к агрессии.

izvestia.ru