Домашние животные - врачи

Согласно последним исследованиям, домашние животные помогают снизить давление, воодушевляют на утреннюю зарядку и улучшают общее самочувствие.

Исследователи университета Миссури предполагают, что домашние животные могут играть значительную роль в борьбе с ожирением и вызываемыми им проблемами со здоровьем.

Ребекка Джонсон, ученый-ветеринар и эксперт по уходу, говорит: «Домашние животные имеют большое значение для людей, особенно в период экономического кризиса. Животные дарят нам безусловную любовь и принимают нас такими, какими мы есть, и в то же время могут помочь решении таких серьезных проблем как низкая двигательная активность и ожирение».Представленный как часть программы Интернационального Общества Антрозоологии и Конференции по взаимодействия человека и животных, этот доклад осветил материальную сторону выгоды от содержания домашних животных.

Однако фактом является то, что в Великобритании количество домашних животных, страдающих ожирением, также растет. Их хозяевам советуют уделять внимание прогулкам и активным занятиям с ними для поддержания их физической формы и предупреждения ожирения. А вслед за заботой о любимых питомцах, глядишь, и сами хозяева задумаются о своем образе жизни и том, как он отражается на их здоровье.

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