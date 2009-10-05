Пиво и ликёры опаснее вина

Люди, регулярно пьющие пиво или ликёр, могут столкнуться с повышенным риском возникновения нескольких видов рака. Любители пива также рискуют заработать рак желудка, толстой кишки, легких, поджелудочной железы, печени и простаты.

К такому выводу пришли исследователи из канадского Университета Макгилла, расположенного в Монреале, которые опросили почти 3600 канадских мужчин в возрасте от 35 до 70 лет. Учёные выяснили, что мужчины, выпивающие пиво или ликёры в среднем хотя бы раз в день, чаще болеют раком, чем те, которые употребляют эти напитки изредка или не пьют вовсе.

Так, у употребляющих пиво или ликёр 1-6 раз в неделю риск развития рака пищевода повышается на 83% по сравнению с трезвенниками и людьми, пьющими не столь часто. А у пьющих ежедневно риск увеличивается в три раза. Любители пива рискуют также заработать рак желудка, толстой кишки, легких, поджелудочной железы, печени и простаты.

Шансы увеличиваются, если мужчина употребляет пиво и ликеры в течение всей жизни. Даже небольшая, но регулярная выпивка способствует развитию некоторых видов рака.

Медики предупреждают, что потребление более чем двух условных единиц алкоголя в день (примерно такое количество содержится в 0,5 литра пива) негативным образом сказывается на здоровье костей.

Эти данные в некотором смысле подтверждают результаты исследования, ранее проведенного в одной из крупнейших лондонских больниц, согласно которым потребление алкоголя в количестве не более восьми условных единиц в неделю полезно для здоровья.

Одновременно исследователи обнаружили, что не все виды алкогольных напитков действуют пагубным образом. Например, вино не связано с повышенным риском заболевания раком.

pror.ru