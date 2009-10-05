В Запорожье два человека умерли в результате отравления грибами

В Запорожье в результате отравления грибами умерли два человека, употреблявшие в пищу грибы, собственноручно собранные на территории острова Хортица.

Как сообщил УНИАН начальник Запорожской облСЭС Анатолий СЕВАЛЬНЕВ, молодая пара была доставлена в центр экстремальной медицины с симптомами отравления в понедельник, 21 сентября (через два дня после того, как почувствовали недомогание). На протяжении 5 дней медики пытались спасти пострадавших, но 25 сентября оба скончались: у них отказали почки.

"Установлено, что в пятницу, 18 сентября, молодые люди ели собранные ими на Хортице грибы печерицы (в народе их также называют рядовки). Внешне такие молодые грибы практически неотличимы от молодых бледных поганок и то, насколько быстро умерли люди, также говорит в пользу версии отравления именно бледными поганками", - подчеркнул А.СЕВАЛЬНЕВ.

Начальник Запорожской облСЭС отметил, что в случае, если бы постардавшие обратились к медикам сразу после появления первых симптомов отравления, их удалось бы спасти.