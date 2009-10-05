Украинцам нечего ждать тепла в домах?

Отопительный сезон в Украине не начнется вовремя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Ассоциации теплотехнических компаний Украины Виталий ЯКОВЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, предприятиям теплокоммунэнерго выгодно как можно позже начать отопительный сезон и как можно раньше его закончить, поскольку они получают возможность манипулировать энергоносителями.

В.ЯКОВЕНКО отметил, что статистика, собранная ассоциацией, не совпадает с данными Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, заявившего о готовности страны к зиме.

По данным АТКУ, средняя готовность к отопительному сезону областных центров составляет 80-90%, а малых и средних городов – 60-80%.

Он также акцентировал внимание на том, что долги предприятий ТКЭ за потребленный газ перед НАК «Нафтогаз» составляют свыше 3 млрд. грн.

Эксперт полагает, что перед президентскими выборами украинцев не оставят без тепла. По его мнению, в этом отопительном сезоне будет введено ручное управление отраслью, когда газ будет подаваться в полном объеме, несмотря на задолженность. В результате, по прогнозам АТКУ, долги ТКЭ перед «Нафтогазом» удвоятся, что приведет к проблемам при расчетах за газ с «Газпромом».

Среди опасностей срыва отопительного сезона глава АТКУ считает отсутствие модернизации ТКЭ (замена котлов и ремонт тепломагистралей проводятся очень низкими темпами), катастрофическое техническое состояние системы ТКЭ, которое грозит десятками техногенных катастроф.

В.ЯКОВЕНКО добавил, что после проведения выборов угроза отключения газа вернется.

«Гарантий, что этот сезон пройдет комфортно для украинцев, фактически нет», - сказал он.

Глава АТКУ отметил, что в безопасности себя могут чувствовать только те, кто пользуется автономным отоплением своих квартир и домов и не зависит от централизованного отопления.

По мнению эксперта, Украине нужна европейская реформа отрасли ЖКХ, которая предусматривает постепенное снятие государственных дотаций с ТКЭ с параллельным введением адресного субсидирования, а также демонополизацию рынка теплоснабжения, снятие запретов на установку систем автономного отопления. Проведение такой реформы в соседних странах привело к тому, что их жители платят за коммунальные услуги не более 10% своего среднемесячного дохода.