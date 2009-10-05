Россия продлила мораторий на клонирование человека

Россия решила продлить на пять лет мораторий на клонирование человека. Об этом сообщила глава Минздравсоцразвития страны Татьяна Голикова.

Она напомнила, что мораторий на клонирование закончился 23 июня 2007 года, а сам закон был принят в 2002 году.

"В соответствии с декларацией ООН о клонировании человека мы приняли продление такое же на пять лет, вступит это в силу с момента официального опубликования закона, закон распространяется исключительно на клонирование человеческой особи", - сказала Голикова.

Она добавила, что "на клонирование каких-либо других организмов этот закон не распространяется".

Декларация ООН о клонировании человека призывает к запрету всех форм клонирования людей в той мере, в какой они несовместимы с человеческим достоинством и защитой человеческой жизни.

Клонирование до сих пор является предметом серьезной дискуссии в обществе с точки зрения этики. Технология клонирования человека до настоящего времени окончательно не разработана.

Вместе с тем, проект федерального закона не запрещает в России клонирование иных живых организмов, а также клонирование клеток в исследовательских целях.

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