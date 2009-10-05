Мать ВИЧ-инфицированного мальчика не отдаст его Элтону Джону

Мать 15-месячного украинского мальчика Льва, который «отнял сердце» британской поп-звезды Элтона ДЖОНА, заявила, что не отдаст ребенка знаменитому певцу. Об этом пишет британская газета The Sun, передают «Подробности».

Как отмечает издание, инфицированная ВИЧ и склонная к употреблению алкоголя 25-летняя Марина сказала: "Я ни за какие деньги не отдам своего ребенка Элтону ДЖОНУ".

Двое детей украинки находились на попечении социальных работников из-за того, что женщина постоянно распивала спиртные напитки. Однако сейчас Марина обещает, что "обязательно преодолеет все свои проблемы и вернет детей назад", отмечает The Sun.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Э.ДЖОН посетил Донецку область, где провел пресс-конференцию, посвященную первым результатам работы проекта «Дети+». Данный проект направлен на помощь детям, пострадавшим в результате эпидемии ВИЧ/СПИД. Певец посетил областной специализированный Дом ребенка, где живут дети с диагнозом ВИЧ/СПИД. Музыкант и его спутник, глава правления СПИД Фонда Э.ДЖОНА Дэвид ФЕРНИШ пришли на пресс-конференцию с одним из малышей детского дома. Маленький 14-месячный мальчик по имени Лев мирно сидел на руках у Д.ФЕРНИША.

На вопрос журналистов, не хочет ли Э.ДЖОН усыновить понравившегося им мальчика, он ответил, что трудно для себя решить сейчас этот вопрос, но однозначно то, что этот ребенок «отнял его сердце». «Я смотрю сейчас на малыша… Дэвид и я, мы всегда говорили о том, чтобы принять ребенка. Может быть, да, Дэвид всегда хочет, но я говорю пока еще - «нет», - объяснил Э.ДЖОН, - Знаете, мне 62 года, очень много путешествую и такая жизнь, которая всегда насыщена. Может, для ребенка это (усыновление – УНИАН), действительно, не будет слишком хорошо, потому что я сильно занят и много езжу, но…». «Мы будем стараться сделать все возможное, чтобы помочь этому ребенку, помочь ему с будущим и, возможно, найти ему семью», - заключил Э.ДЖОН.

14 сентября министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО заявил, что Э.ДЖОН, по украинскому законодательству, не сможет усыновить 14-месячного украинского мальчика, больного СПИДом. Законодательные факторы «вынудили бы нас отказать Элтону ДЖОНУ, если бы он обратился с такой просьбой официально”, – отметил Ю.ПАВЛЕНКО. По словам министра, усыновление невозможно, поскольку приемные родители должны быть женаты и разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым не должна превышать 45 лет, а «гражданские союзы» однополых пар Украиной в качестве брака не признаются.