Создана Тернопольская университетская больница

На базе Тернопольской областной клинической больницы создано коммунальное заведение областного совета “Тернопольская университетская больница”.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли сегодня депутаты областного совета на основе соответствующего разрешения Министерства здравоохранения, которое согласовало проведение в области такого эксперимента.

Новая больница создана путем договорных кооперационных отношений между Тернопольским государственным медицинским университетом и областной клинической больницей.

Благодаря созданию университетской больницы депутаты рассчитывают объединить бюджет медицинского университета, областной больницы, а также привлечь средства государственного бюджета на закупку необходимого медицинского оборудования.

Кроме того, студенты медуниверситета смогут практиковать в университетской больнице.