Кабмин ограничил право одиноких матерей на государственную помощь

Кабинет министров Украины ограничил право одиноких матерей на получение государственной помощи.

Данное ограничение предусмотрено постановлением Кабмина №1026 от 30 сентября 2009 г., которое размещено на официальном сайте правительства.

Документом вносятся изменения в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми. Данный порядок дополнен абзацем относительно случаев прекращения выплат одиноким матерям на детей. В частности, выплата помощи на детей одиноким матерям прекращается в случае лишение получателя помощи родительских прав; отказа получателя помощи от воспитания ребенка; временного оформления ребенка на полное государственное содержание; если ребенка забирают у получателя помощи без лишения родительских прав; в случае лишения свободы получателя по решению суда; отмены решения об усыновлении ребенка или признания его недействительным; трудоустройства ребенка или регистрации его брака до достижения им 18-летнего возраста; предоставления несовершеннолетнему лицу полной гражданской дееспособности, если он записан матерью или отцом ребенка; смерти ребенка; смерти получателя помощи.

«Выплата помощи прекращается на основании поданных обоснованных предложений органа опеки и попечительства или государственного социального инспектора органа труда и социальной защиты населения с месяца, наступающего после месяца, в котором возникли отмеченные обстоятельства, по решению органа, назначившего помощь», - сказано в постановлении.

Справка УНИАН. Согласно постановлению КМУ №1751 от 27 декабря 2001 г., выплата помощи одиноким матерям в размере, превышающем минимальный, осуществляется на протяжении шести календарных месяцев. Если лицо, которому назначена помощь, по окончании отмеченного срока не подтвердило право на назначение помощи в размере, превышающем минимальный, то помощь выплачивается в минимальном размере.