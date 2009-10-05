Наводнения оставили без крова миллион индийцев

Двести человек погибли и около миллиона остались без крова в результате сильных наводнений, вызванных проливными дождями в прибрежных регионах индийских штатов Карнатака и Андхра-Прадеш.

Как сообщает агентство ИТАР-ТАСС, наводнения в Карнатаке стали сильнейшими за последнее десятилетие. Из берегов вышли реки Кришна и Тунгабхадра, водой из переполненных водохранилищ залиты 12 районов этого штата, где полностью уничтожен урожай сельскохозяйственных культур и разрушены 40 тысяч жилых домов.

Экономический ущерб от стихийного бедствия оценивается в сотни миллионов долларов.

Для ликвидации последствий наводнения правительство Индии предоставило Карнатаке финансовую помощь из специального государственного фонда. Для проведения спасательных работ в зону бедствия срочно направлены воинские части и вертолеты ВВС.