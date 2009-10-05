Врачи должны сообщать о лицах с тяжкими телесными повреждениями

Правоохранители Киевской области призывают работников медицинских учреждений региона немедленно сообщать милиции об обращениях за помощью лиц, которые получили любые тяжкие телесные повреждения, в том числе огнестрельные ранения.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киевской области в связи с расследованием уголовного дела по факту расстрела работников торгового центра «Форум» в Киеве.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 октября, в Киеве на Окружной дороге неизвестные расстреляли владельца мебельного торгового центра “Форум” и его охрану.

Владелец торгового центра умер от пулевых ранений в больнице. Двое его охранников погибли на месте вооруженного нападения.

Нападающие исчезли на двух автомобилях, один из которых впоследствии попал в ДТП. Как сообщил источник, водитель этого автомобиля был выявлен мертвым с огнестрельным ранением.

ГУ МВД в Киевской области возбудило уголовное дело. Лицо, которое осуществило вооруженное нападение, разыскивается.