Хрен побеждает кариес

Японские исследователи обнаружили, что одна из традиционных приправ к суши, едкий зеленый хрен wasabi обладает способностью препятствовать росту колоний кариесогенной бактерии Streptococcus mutans.

Содержащиеся в приправе изотиоцианаты, которым она обязана резким, острым вкусом и запахом, уже известны своими антиастматическими, антимикробными (поэтому хрен часто подается к сырой рыбе) свойствами, способствуют профилактике раковых заболеваний и препятствуют тромбообразованию.

Те же вещества, как показали данные эксперимента ученых исследовательского центра компании Ogawa & Co. Ltd., разрушают механизмы сцепления клеток бактерии.

Как надеются ученые, их открытие станет еще одним шагом к несбыточной мечте миллионов - победе над кариесом.

stomat-clinic.ru