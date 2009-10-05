Сладкоежкам грозит онкология

Израильская Ассоциация борьбы с раком предупреждает: не только курение и избыток ультрафиолетового облучения, но и любовь к углеводам и сладостям чревата повышением риска онкологических заболеваний.

У женщин, потребляющих много булочек, пирожных, шоколада, меда и прочих подобных лакомств, повышается риск заболеть раком молочной железы. Таков вывод итальянских эпидемиологов, обследовавших около 5,000 женщин в возрасте от 25 до 74 лет и подробно опросивших их об их пищевых привычках и пристрастиях, — сообщает Ассоциация борьбы с раком со ссылкой на British Medical Journal.

Врачи полагают, что «канцерогенность» сладкого, вероятно, связана с тем, что углеводная пища заставляет организм усиленно вырабатывать гормон инсулин, а возможно, и другие гормоны, способные спровоцировать рак груди.

Новость, несомненно, печальная — какая же женщина не любит шоколада? Правда, стоит отметить, что никаких подробностей итальянского исследования — и даже цифр, характеризующих степень риска, Ассоциация борьбы с раком не приводит. А то, избыточное поедание сладостей вредно для здоровья, и так давно известно.

endomed.ru