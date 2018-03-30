Мифы о "свином" гриппе: как отличить его от обычной простуды

Всю правду о вирусе "свиного" гриппа, реальной опасности заболевания и способах защиты от него рассказал к.м.н., руководитель отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии ЦНИИ Герман Шипулин.

Миф 1. "Свиной" грипп намного опаснее обычного.

На вопрос об опасности "свиного" гриппа трудно ответить однозначно. Если в общих чертах, то у людей здоровых, с нормальным иммунитетом, заболевание протекает легко. Но существует группа риска - у этих больных "свиной" грипп проявится в более тяжелой форме, а может и привести к летальному исходу. В эту группу входят люди с иммунодефицитом, диабетом, астмой, ожирением, а также те, кто плохо питаются или имеют сопутствующие заболевания. Также становится понятно, что к группе риска стоит относить и беременных, и ВИЧ-инфицированных.

Отмечу также, что у таких больных вирус "свиного" гриппа чаще, чем вирусы сезонного гриппа, вызывает поражение нижних отделов дыхательного тракта, чаще вызывает пневмонии - одно из грозных осложнений. И на это лечащие врачи в первую очередь должны обращать внимание.

Миф 2. Нас ждет эпидемия пострашнее "испанки".

Если сравнивать данную пандемию (а по заявлению ВОЗ, мы уже живем в условиях пандемии) с пандемией "испанки" 1918 года, этот грипп менее страшен. "Испанка" каждый месяц уносила около 4 млн. жизней. Сейчас у нас около 4 тыс. погибших от "свиного" гриппа в мире.

Можно сравнивать и относительные показатели. Смертность при "испанке" была 2%, а от "свиного" гриппа - менее 1%. При этом в этих расчетах есть небольшая неточность. Во время "испанки" регистрация случаев заболевания была налажена плохо, так что данные недостоверны, занижены. А сейчас все по-другому. Каждый случай смерти быстро регистрируется и активно расследуется, а вот случаи просто инфицирования - наоборот, проходят незамеченными. В итоге, число инфицированных людей занижено, а число случаев смерти реальное, поэтому и процент смертности получается выше настоящего.

Миф 3. Марлевая маска - лучшее и единственное средство защиты от "свиного" гриппа.

Маски нужны не для того, чтобы вы заразились, а для того, чтобы вы не заразили других. Они вообще не могут защитить вас от инфекции - просто потому что поры в ткани слишком большие и свободно пропускают вирус.

А маска нужна, чтобы защитить здорового человека от больного. Если человек чихает, маска, по сути, выполняет функцию носового платка или салфетки и не дает вирусу распространяться вместе с брызгами слизи.

Это крайне важно, чтобы больные люди использовали маски. Мы все должны понимать, что если у нас ОРЗ, то им очень легко инфицировать других людей. Это, конечно, может быть и не "свиной" грипп, но умереть можно не только от него. Так что если у больного нет возможности купить маску и пользоваться ею, нужно закрывать рот носовым платком, одноразовой салфеткой или хотя бы рукой, но тогда руки надо мыть сразу, потому что через них тоже передаются вирусы. Кстати, традиция рукопожатия - еще один способ передачи заразы. Люди, которые часто моют руки, намного меньше рискуют подхватить инфекцию.

Миф 4. В офисе можно заразиться через телефонную трубку и ручки крана в туалете.

В офисах, как и в других местах скученности населения, основной путь передачи - воздушно-капельный. При чихании инфекция разлетается на расстояние до 2-3 метров от человека. Получается аэрозольное облако, состоящее из вирусов, и окружающие могут вдохнуть этот аэрозоль и заразиться.

Поэтому на работе очень важна культура поведения заболевших. Если человек чувствует первые признаки болезни - это мышечные боли, головная боль, першение в горле, дискомфорт в области носоглотки, выделения из носа, - желательно брать больничный, не ходить на работу и не инфицировать своих коллег.

Миф 5. Вакцина от "свиного" гриппа появится только к концу эпидемии.

Сегодня существует уже четыре зарегистрированные в США вакцины, хотя они еще и не используются. Компании, которые разработали эти вакцины, нарабатывают необходимое количество доз. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила на днях, что вакцинация начнется в октябре-ноябре этого года, и США и европейские страны выступят донорами вакцины для всех нуждающихся стран.

Миф 6. Вакцину можно будет ввести только через укол и только в поликлинике.

Сейчас разрабатываются две вакцины - живая и убитая. Живая - это вирус "свиного" гриппа, но ослабленный с помощью специальных манипуляций, он не может вызвать заболевание. И вот такую вакцину достаточно капнуть себе в нос, ее очень легко использовать. Она появится к концу осени. А вот убитую вакцину как раз надо вводить через укол - она будет, предположительно, к концу года.

Миф 7. Если есть много фруктов и овощей, можно укрепить иммунитет и не заболеть "свиным" гриппом.

Различные общеукрепляющие средства - это, конечно, здорово. Но устойчивость к вирусу таким образом приобрести невозможно. Трансмиссивность вируса очень высокая - проще говоря, заразиться может каждый, а разница только в тяжести течения заболевания. Укреплять здоровье рекомендуется всегда, но среди всех групп населения вряд ли существует группа, которая устойчива к данному вирусу.

Миф 8. Отличить "свиной" грипп от обычного можно самостоятельно, по особым симптомам и приметам.

Сам пациент никак не может определить, что он заразился именно "свиным" гриппом. Более того, и у врачей нет методики клинической диагностики этого заболевания.

Проблема в том, что острые респираторные заболевания верхних и нижних дыхательных путей могут быть вызваны более чем 50 различными вирусами. Так что единственный способ выявить "свиной" грипп - клиническая лабораторная диагностика. Проводить такую диагностику мы рекомендуем при малейших симптомах ОРЗ, тем более, если пациент был в контакте с человеком, у которого "свиной" грипп подтвержден, либо побывал за рубежом, где в настоящее время развивается эпидемия. Иначе как вы можете понять, чем вы заболели? Особенно это относится к людям, входящим в группу риска. В этом случае такое обследование должно быть обязательным.

Миф 9. Поскольку грипп называется "свиным", свинину и производные продукты лучше не есть.

Вирус получил свое название, потому что, скорее всего, произошел в организме свиньи - в результате реосортации, то есть смешения фрагментов вируса свиньи и человека. Считается, что организм свиньи является инкубатором новых вариантов вируса. Но это не значит, что поголовье свиней инфицировано, ведь мы едим мясо и сало, которые проходят соответствующую, в том числе, тепловую обработку, так что риск заболеть от продуктов питания стремится к нулю.

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