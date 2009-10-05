Недосыпание увеличивает риск простудных заболеваний

Приближается зима, и люди запасаются аскорбинкой и теплой одеждой, хотя на самом деле куда полезнее спать на пару часов больше.

Последние исследования показали, что недосыпание ведет не больше не меньше, как к ослаблению иммунитета. Авторитетный медицинский журнал "Аркайвс оф интернал медсин" в течение 2 недель наблюдал группу из 153 человек. Исследовались качество и продолжительность их сна. Затем их на пятидневный срок помещали в карантин, где создавались условия, способствующие возникновению простуды. В итоге выяснилось, что для людей, спавших менее 7 часов, вероятность подхватить простуду оказалась в три раза выше, чем для тех, кто спал по крайней мере 8 часов.

Похоже, что сон и иммунитет тесно связаны. Исследования подтвердили, что у млекопитающих, которые пребывают в спящем состоянии достаточно большое количество часов, уровень белых кровяных телец, отвечающих за защиту от заболеваний, значительно выше. А исследование, проведенное Институтом эволюционной антропологии имени Макса Планка, показало, что животные, которые больше спят, лучше защищены от возбудителей заболеваний.

Одним словом правы те, кто утверждают, что сонливость - не порок.

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