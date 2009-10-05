На Волыни двое малышей отравились таблетками

В селе Повурск Волынской области трехлетняя девочка и трехмесячный мальчик пострадали от употребления медикаментов (таблеток для снижения артериального давления).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Состояние здоровья малышей средней степени тяжести.

Кроме того, в этой же области от отравления жидкостью для уничтожения жуков умерла жительница села Песочное.