В Британии начались испытания вакцины против A/H1N1 - на детях

Британские медики приступили в субботу к первым испытаниям новой вакцины против гриппа A/H1N1 (также известного как свиной грипп) на пациентах-детях.

Как сообщает Би-би-си, первые пробные вакцинации будут проведены одной тысяче детей в возрасте от шести месяцев до 12 лет в Лондоне, Оксфорде, Саутгемптоне, Бристоле и графстве Девон.

Участие в тестовой вакцинации добровольное, родители детей были заранее проинформированы обо всех возможных рисках. Дети получат две дозы вакцины с промежутком в три недели, а три недели спустя после второй прививки у них будут взяты анализы крови для выявления иммунных реакций и возможных побочных эффектов.

Первые партии вакцины против гриппа A/H1N1 для начала массовой вакцинации должны поступить в британские больницы 14 октября, заявило ранее министерство здравоохранения Великобритании.

Две вакцины - Pandermix и Celvapan, разработанные британскими фармацевтическими компаниями GlaxoSmithKline и Baxter, были сертифицированы к применению властями Европейского Союза. Общие запасы вакцины для Соединенного Королевства оцениваются в 132 миллиона доз. Этого количества должно хватить всему населению страны из расчета двух прививок на человека.

В первую очередь вакцинацию планируется проводить среди наиболее уязвимых групп населения - детей, пожилых людей, беременных женщин, больных с ослабленной иммунной системой.

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