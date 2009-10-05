Если кожа на руках огрубела

Мы много говорим об уходе за кожей лица, шеи, зоной декольте, а вот про руки порой забываем.

А ведь они также требуют к себе внимания. Бывает, что при определенных условиях, кожа на наших руках начинает грубеть по тем или иным причинам. Давайте же поговорим о том, как не допустить этого, а в том случае, если это уже случилось, то, как вернуть рукам прежний вид.

Если вы столкнулись с тем, что руки стали грубыми и шершавыми , то попробуйте воспользоваться таким средством: в одном литре горячей воды разведите одну чайную ложку питьевой соды, одну горсть наструганного хозяйственного мыла и добавьте несколько капель нашатырного спирта.

В приготовленный теплый раствор следует дважды опустить руки, в первый раз на двадцать минут, после чего особо загрубевшие места можно потереть мелкозернистой пемзой аккуратными и легкими круговыми движениями, а ладони рекомендуется смазать жирным питательным кремом.

После этого ванночку следует повторить, но ее продолжительность должна составлять уже пять-десять минут. Теперь руки следует ополоснуть теплой водой и вытереть насухо мягким полотенцем.

После этого их нужно повторно смазать кремом, тщательно его втирая.

Если же кожа рук стала напоминать терку , то здесь на помощь придут овсяные зерна или крупа из этого злака.

Возьмите одну столовую ложку этого сырья и залейте его одним литром теплой воды и в приготовленную ванночку опустите руки на десять-пятнадцать минут.

В приготовленный отвар можно добавить небольшое количество растительного масла.

Для ухода за руками успешно применяют и рисовый отвар, который служит прекрасным антибактериальным средством и обладает смягчающим действием.

Нельзя не сказать и о таких средствах для ухода, как капустный рассол и огуречный сок.

Для смягчения кожи рук используйте и отвар льняного семени. Готовится он следующим образом: сто граммов семян залейте двумя-тремя литрами воды и поставьте на огонь, доведите до кипения и варите в течение тридцати минут, после чего отвар следует охладить.

В приготовленном отваре нужно парить руки на протяжении двадцати минут, после чего вытереть их насухо и смазать руки растительным маслом: оливковым, кукурузным, подсолнечным или облепиховым.

Такую процедуру лучше проводить в вечерние часы перед отходом ко сну.

www.gen.su