Днепропетровщина: в больнице 4 человека, отравившихся грибами

В Днепропетровской области из-за отравления дикорастущими грибами госпитализированы четыре человека. Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Днепропетровской области.

В городе Павлоград пострадал 29-летний мужчина, который в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную городскую больницу. В городе Першотравенск на больничные койки попали три человека – 69-летняя женщина, ее 46-летний сын и 47-летняя невестка.