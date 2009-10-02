На Закарпатье вследствие бешенства погибла корова
10:39, 02 октября 2009Страна
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Выводы ветеринарной медицины
На пастбище вблизи села Мокрая Перечинского района Закарпатья вследствие бешенства погибла корова.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, это было установлено лабораторными исследованиями областной лаборатории ветеринарной медицины. По предварительным данным, корову могло укусить какое-то больное животное.
Тушу животного сожгли, проведена дезактивация и вакцинация около 60 голов другого рогатого скота. В данный момент на стационарном обследовании в райбольнице находится 11 лиц, контактировавшие с животным.
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