Умственная работа - тяжелее физической

Если вам приходится целый день "напрягать мозги" и активно использовать умственные способности, к вечеру скорее всего у вас не останется сил не только на занятия физическими упражнениями, но даже на обыкновенную прогулку. К такому выводу пришли канадские психотерапевты Университета МакМастер, проведя 8-недельный эксперимент на добровольцах.

В тестах участники должны были назвать цвет на картинке, подписанный неправильным словом /например, красный цвет обозначался словом "синий"/ - задача заключалась в том, чтобы не прочитать слово, а назвать сам цвет. После выполнения когнитивных задач, требующих саморегулирования познавательных возможностей мозга, участники не были способны так активно заниматься спортом, как люди из группы, которым не приходилось решать задачи. Кроме того, люди теряли силу воли к выполнению физической нагрузки. Неврологи полагают, что активная умственная работа может приводить к большей физической усталости, чем сами упражнения.

Тем не менее учёные считают, что открытие не означает, что у людей, занимающихся умственной работой, появился повод лежать на диване вечером. По словам исследователей, существуют способы, чтобы восстановить силу воли и всё-таки не пропускать физические занятия: так, может помочь прослушивание быстрой музыки и составление конкретного плана дня.

pokrovka.dp.ua