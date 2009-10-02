Американцы «заразили» украинцев ожирением

Количество толстых людей в Украине стремительно растет. Темпы ожирение становятся угрожающими. Это видно и без статистики. Проблема лишнего веса из Соединенных Штатов перебралась и к нам.

К 2015 году около 2,3 миллиарда людей на планете будут иметь избыточный вес, и более 700 миллионов будут страдать из-за ожирения.

Специалист правильного питания Людмила Веспер уверена, что причиной такой статистики является появление на рынке не очень полезных продуктов, которые не известны нашему организму. Это, прежде всего, касается изделий из муки высшего сорта, продуктов вторичной переработки, чипсов и сухариков, большого количество картофельных изделий.

Пластический хирург Владимир Пирус главной проблемой избыточного веса считает неправильный образ жизни. Здесь важен и рацион питания и физические нагрузки. Конечно, надо учитывать возрастные изменения мягких тканей и генетическую предрасположенность к формированию жировых клеток. С годами меняется гормональный фон, преобладает малоподвижный образ жизни. А все в комплексе дает такой сбой: «Если даже вы обратились к хирургу, чтобы убрали лишний жир, должны обязательно изменить образ жизни. Пересмотреть рацион, обратиться к фитнес- тренерам, чтобы постоянно поддерживать форму. Иначе проблема может появиться снова, даже с осложнениями ».

С этим соглашается руководитель сети спортклубов Тимур Мазур и добавляет, украинцы стали гораздо ленивей. Они мало занимаются спортом, предпочитают ездить в авто, чем пройтись по улице пешком. А постоянные депрессии внушают людям апатию ко всему.

Поэтому, в идеале, чтобы избавиться от лишних килограммов, нужно спорт сочетать с диетой, которая избавляет от лишних калорий, а упражнения укрепляют мышцы, нейтрализуют действие вредных гормонов. Нужно есть часто, но понемногу. Тогда микроорганизмы поступают в полном объеме. Большие промежутки между употреблением пищи, замедляют обмен веществ, что приводит к увеличению веса.

Необходимо исключить из рациона белые макаронные изделия, рафинированный сахар, полированные крупы, очищенный картофель в большом количестве. Но, прежде всего мы психологически должны отказаться от вредных продуктов, депрессий, плохих мыслей и малоподвижного образа жизни. Чтобы сохранить не только фигуру, но и здоровье.

ubr.ua