В Украине отопительный сезон вовремя не начнется

Начало отопительного сезона в украинских городах начнется с опозданием.

Такое мнение УНИАН высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

«Со слов министра ЖКХ Алексея КУЧЕРЕНКО, страна готова к отопительному сезону не хуже, чем год или два назад. Если следовать его логике, то надежды на то, что отопительный сезон начнется вовремя, нет. За последние годы не было ни одного случая, когда бы отопление включалось вовремя – в дату отопительного сезона или с приходом первых холодов. Как правило, в больших городах задержка с подачей тепла составляет 1-2 недели, а в малых городах тепло приходит в квартиры еще позже – в середине, а то и в конце ноября», - сказал он.

По мнению эксперта, пример московских коммунальщиков, которые начали подачу тепла в квартиры москвичей практически сразу после наступления ранних холодов для их украинских коллег – нереальная задача. И первое же похолодание наглядно продемонстрирует это.

Глава АТКУ также обратил внимание на то, что оптимизм в своевременном начале сезона излучают только представители власти в сфере ЖКХ: министр, мэры, начальники управлений ЖКХ и представители теплогенерирующих компаний.

«Ничего иного от них ожидать не приходится. Ведь признаться в обратном – значит расписаться в собственной некомпетентности и своем несоответствии занимаемой должности», - заявил В.ЯКОВЕНКО.