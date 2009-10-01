Тимошенко запретила делать детям в школе прививки и лечить зубы

Кабинет министров намерен отменить предоставление не первоочередных медицинских услуг на базе общеобразовательных школ, сообщила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

«Даю поручение Министерству здравоохранения и Министерству образования разработать соответствующее постановление, в котором это прямо запрещается», - сказала она на совещании с директорами школ в Кабинете министров в Киеве в четверг.

По словам премьер-министра, предоставление в школах таких медицинских услуг, как вакцинирование и услуги стоматолога, являются абсолютно неприемлемыми.

«У нас есть для этого больницы. Нужно приглашать туда и там это (оказывать медицинские услуги) делать», - отметила Тимошенко.

ubr.ua