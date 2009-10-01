Медуслуги в отдаленных уголках Украины обеспечит телемедицина

Доступность высокоспециализированных медицинских услуг для пациентов, проживающих в областных центрах или приезжающих на консультацию из отдаленных уголков Украины, планируется обеспечить путем создания телемедицинской сети.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, создания телемедицинской сети, участниками которой станут областные больницы, фактически, позволит сделать первый реальный шаг на пути создания сети медицинских учреждений, использующих телекоммуникационные технологии для предоставления своевременной и качественной медицинской помощи для жителей Украины.

Как отметил заместитель министра здравоохранения Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ, экономическая целесообразность внедрения телемедицинских систем обусловлена рациональным использованием человеческих и материальных ресурсов. В частности, ожидается уменьшение расходов на бумажные носители информации; минимизация расходов на организацию консультаций и помощи в специализированных медучреждениях населению отдаленных регионов и в сельской местности; оптимизация количества персонала лечебно-профилактических учреждений; уменьшение расходов на подготовку и повышение квалификации медицинских специалистов.

«Создание национальной телемедицинской консультационно-диагностической системы позволит предпринять действенные шаги в направлении внедрения и развития телемедицины на основе интеграции с аналогичными системами за пределами Украины, а также станет существенным стимулом к созданию единого информационного медицинского пространства», - подчеркнул В.ЛАЗОРИШИНЕЦ.

По его словам, на сегодня уже сделан первый шаг - создан Государственный клинический научно-практический центр телемедицины Минздрава. На него возложено научно-методическое и консультативное обеспечение процесса внедрения телемедицины.

Новый проект стал возможным благодаря сотрудничеству бизнеса, правительства и системы ООН в Украине.

Сегодня в Министерстве здравоохранения состоялось трехстороннее подписание Меморандума о взаимопонимании между Представительством ООН в Украине, Минздравом и компанией МТС.