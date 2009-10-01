Американка родила чужого ребенка из-за ошибки при ЭКО

Американка, которой при проведении экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) подсадили чужой эмбрион, родила. Женщина и ее супруг решили отдать родившегося ребенка биологическим родителям.

40-летней Кэролин Сэвидж (Carolyn Savage) сообщили об ошибке, допущенной при переносе эмбриона в матку, на втором месяце беременности. Подобные происшествия случаются довольно редко. Как правило, они кончаются абортом или сдачей ребенка в детский дом. В силу католических религиозных убеждений Сэвидж решила выносить ребенка.

Мальчик родился в Благотворительном медицинском центре Сент-Винсент в Толедо, штат Огайо, вечером 25 сентября. Сэвидж и ее муж Шон (Sean Savage) приняли решение передать его биологическим родителям Полу и Шеннон Морелл (Paul and Shannon Morell), с которыми они, узнав об ошибке при ЭКО, познакомились лично.

В заявлении для прессы супруги Сэвидж, которые сейчас готовятся к разбирательству с клиникой ЭКО, попросили оградить свою личную жизнь от излишнего внимания, мотивируя это тем, что их семья переживает "тяжелое время".

medportal.ru