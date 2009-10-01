Началась пора грибных отравлений
14:48, 01 октября 2009Страна
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На Днепропетровщине 5 людей в больнице
В городе Терновка Днепропетровской области из-за отравления дикорастущими грибами в центральную городскую больницу попали 5 человек, в том числе трое несовершеннолетних.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Днепропетровской области.
Четверо пострадавших являются членами одной семьи – 44-летний отец, 41-летняя мать, их дочери 16 и 12 лет. Вместе с ними грибами также отравилась 16-летняя подруга дочек.
Госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.
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