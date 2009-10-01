“Укрмедпоставка” берет под госгарантии кредит у австрийского банка

Кабинет министров Украины постановлением № 1017 от 23 сентября поддержал предложение Министерства здравоохранения, согласованное с Министерством финансов, о заключении государственным предприятием по снабжению медицинских учреждений “Укрмедпоставка” с банком “ЮниКредит Банк” Австрия АГ в качестве кредитора договора о привлечении под государственную гарантию кредита в сумме, не превышающей 85 млн. евро, для реализации инвестиционного проекта по обеспечению лечебно-профилактических заведений оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

Правительство одобрило инвестиционный проект и проект гарантийного соглашения между Кабинетом министров и банком “ЮниКредит Банк” Австрия АГ о выполнении обязательств по кредитному договору между “Укрмедпоставка” и австрийским банком “ЮниКредит Банк”.

Кабмин уполномочил первого заместителя министра финансов Игоря УМАНСКОГО подписать гарантийное соглашение от имени украинского правительства.

Кабинет министров поручил Министерству финансов обеспечить обслуживание и погашение иностранного кредита для реализации инвестиционного проекта за счет средств государственного бюджета на 2010 и последующие годы, которые будут предусматриваться Министерству здравоохранения на указанные цели.