В Белоруси зарплаты медикам повысили в 3,5 раза

Президент Белоруси Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому оклад врачей некоторых специальностей повысится в 2,3-3,5 раза.

Новый указ подразумевает увеличение оклада хирургам и анестезиологам-реаниматологам первой и высшей квалификационной категории, работающим в государственных учреждениях здравоохранения и осуществляющим высокотехнологичные и сложные медицинские вмешательства.

Перечни таких вмешательств, прилагающиеся к указу, дополнили новыми видами услуг, которые, как говорится в сообщении, стали оказывать "в связи с использованием в республике нового современного медицинского оборудования и внедрения в практику новейших достижений в области медицины". В то же время высокотехнологичными и сложными перестали считаться те вмешательства, "которые широко внедрены в работу организаций здравоохранения и стали обычными операциями".

Пресс-служба Лукашенко уже отметила пользу, которую принесли нововведения: "Такое усиление дифференциации в оплате труда врачей в зависимости от степени сложности выполняемого вида медицинской помощи позволило усилить их заинтересованность в повышении квалификации и профессионализма, закрепить высококвалифицированных специалистов и привлечь талантливых врачей в организации здравоохранения".

medportal.ru